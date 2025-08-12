Политолог рассказал, о чем Путин говорил с лидерами БРИКС

Политолог Иван Мезюхо заявил, что недавние телефонные переговоры президента России Владимира Путина с лидерами стран БРИКС с большой долей вероятности включали темы, которые не были упомянуты в публичных отчетах о беседах, передает «Царьград» .

Он считает, что в этих разговорах речь шла о выработке общей позиции стран против действий США.

«Разумеется, 8 августа Путин в обильных международных контактах рассказывал своим коллегам не только о приятном разговоре со Стивом Уиткоффом. Обсуждалась и тематика пошлинного давления Дональда Трампа в отношении всего мира, в частности российских внешнеполитических и внешнеэкономических партнеров», — прокомментировал политолог.

Иван Мезюхо подчеркнул, что в публичных отчетах подобные детали переговоров пока опускаются, Москва сохраняет сдержанную линию в отношениях с Вашингтоном, чтобы не сорвать диалог.