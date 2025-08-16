Политолог Рар назвал возможную дату второго саммита России и США

Политолог Рар: второй саммит России и США может состояться осенью 2025 года

После того как на Аляске состоялась историческая встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, весь мир начал гадать, когда лидеры двух стран встретятся снова. По мнению немецкого политолога Александра Рара, второй российско-американский саммит может состояться осенью 2025 года, пишет РИА Новости .

«Я лично думаю, что осенью состоится новый саммит, Трамп прилетит в Россию, украинские силы к тому времени будут больше истощенными, власти в Киеве — более сговорчивыми», — заявил Рар.

По итогам встречи в Анкоридже на Аляске Путин и Трамп на общей пресс-конференции положительно оценили состоявшийся разговор. Переговоры России и США проходили в закрытом формате «три на три».

После саммита Трамп доложил об его итогах украинскому президенту Владимиру Зеленскому и европейским лидерам, а Путин собрал совещание в Кремле.