1 сентября 2004 года группа террористов ворвалась в школу №1 в городе Беслане в Северной Осетии. Террористы взяли в заложники более 1100 человек, в основном школьников и их родителей. К моменту освобождения заложников более 300 человек были убиты, среди них более 180 детей.

«Исполнители были ликвидированы, но исторический спонсор радикальных течений всегда остается „в тени“. Англосаксы всегда поддерживали сепаратизм и крайне радикальные течения: еще в начале XIX века лорд Пальмерстон ввел понятие „конфедерации северокавказских народов“ для ослабления России», — сказал Барановский.

В этой же логике, по словам политолога, планировалось установление на Украине прозападной власти, которая позволила бы США сохранить и упрочить состояние единственной «мировой» империи. Американские спецслужбы ведут эту работу с «низового уровня»: руками последователей Бандеры в «Незалежной», которые, по сути, являются теми же террористами, без стыда атакуют школы и детские сады.

Методы террористов бесчеловечны. Они ставят перед собой следующие цели: сеять панику и хаос среди мирного населения, подрывать авторитет государственных институтов, бросить вызов российской государственности. Однако в России ведется системная работа по противодействию терроризму: по заявлению директора ФСБ России Александра Бортникова, за 2024 год в России предотвращено 110 терактов, удалось ликвидировать 45 террористических ячеек и задержать более 1050 лиц, причастных к терроризму.

«Россия не раз заявляла, что открыта к работе по данному направлению со всеми странами мира. А тем, кто хочет нанести вред нашей стране, стоит знать, что мы не забудем и не простим злодеяний против наших граждан, а все виновные понесут справедливое наказание согласно закону», — добавил эксперт.