Политолог пояснил, дадут ли Трампу реализовать сделку с Россией

В контексте санкций по Украине, скорее всего, избранному президенту США Дональду Трампу не дадут реализовать такую сделку с Россией, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

«Возможности для быстрой сделки теоретически существуют, в частности, в контексте отмены антироссийских санкций по Украине. Однако, во-первых, скорее всего, Трампу не дадут реализовать такую сделку. Во-первых, он без Белого дома не может отменить санкции, и для этого требуется межпартийный консенсус», — сказал Косоруков.

Кроме того, по его словам, важно учитывать, что в ближайшие 2,5 месяца все военные контракты на сумму 6 млрд долларов, выделенные нынешним американским лидером Джо Байденом, плюс европейские деньги, будут направлены на продолжение войны против России, и Трамп с этим ничего не сможет сделать.

«Во-вторых, республиканское окружение Трампа включает в себя довольно яркие фигуры, которые на данный момент пророчат себе высокие посты. Например, Майк Помпео может быть назначен министром обороны, а Ричард Гренелл — главой Госдепа. Все эти люди уже отметились жесткими антироссийскими заявлениями и активно выступали против России, в том числе оказывали давление на Германию, чтобы она не строила „Северный поток — 2“ и не вела бизнес с Ираном», — отметил политолог.

Косоруков уточнил, что Трамп в общем поддерживал Украину, по крайней мере, на словах, а также обеспечивал беспрецедентный рост бюджета американской армии в период своего президентства.

«Поэтому не уверен, что какая-то сделка по Украине действительно состоится. Однако можно предположить, что акценты и стиль поведения в отношении Украины могут измениться», — заключил эксперт.