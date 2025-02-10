Политолог: переговоры США и России не прекращались с начала СВО

Переговорный процесс России и Соединенных Штатов не прекращался с самых ранних этапов спецоперации и проходил в различные периоды времени, сообщил РИАМО политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Леонид Васильев.

Ранее Дональд Трамп подтвердил, что провел переговоры с Владимиром Путиным. По словам хозяина Белого дома, Вашингтон контактирует как с Москвой, так и с Киевом, сообщал Reuters.

«Переговорный процесс не прекращался с самых ранних этапов СВО. Он проходил разные периоды, из которых наиболее важным стал этап подписания стамбульских соглашений. Напомню, что достигнутые в Стамбуле договоренности были нахально нарушены ради кратковременного изменения баланса сил на линии соприкосновения. Это вызвало потребность в более существенных гарантиях, которые могли бы закрепить контуры будущего мира», — сказал Васильев.

Стамбульские переговоры подтвердили почти полное отсутствие суверенитета у Украины, которое затем дополнилось нелегитимностью президента Владимира Зеленского. Поэтому неудивительно, что основная коммуникация ведется между Россией и США, в то время как Украине отведена второстепенная роль.

В данном контексте обращают на себя внимание требования американцев провести президентские и парламентские выборы на Украине. Давление новой американской администрации на Киев будет усиливаться до тех пор, пока просроченный президент или станет вновь легитимным, или уступит место другому народному избраннику. Здесь не стоит недооценивать крепкую хватку Трампа, который уже затягивает узел на шее Мексики, Канады и Панамы.

«Обращает на себя внимание и тот факт, что в контексте возможной встречи с Зеленским политик заявил, что не собирается ехать в Киев. Что это, как не демонстрация того, что новый лидер „демократического мира“ не будет продолжать традицию своих предшественников, которые катались с турне по Украине?» — отметил политолог.

Но и переоценивать Трампа тоже не стоит. Его слова о якобы состоявшихся переговорах с Владимиром Путиным стоит «делить как минимум на два», уверен эксперт.

«Во всяком случае, пресс-секретарь президента РФ (Дмитрий Песков-ред.) не подтвердил и не опроверг факт того, что какая-либо официальная коммуникация между лидерами двух государств сейчас ведется. Думаю, что все мы узнаем подробности гипотетических переговоров, когда будут достигнуты более или менее весомые результаты», — резюмировал Васильев.