Политолог: переговоры Путина и Уиткоффа не принесут результатов

Политолог Юрий Светов заявил, что визит спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа в Москву не отличится видимыми результатами, потому что Вашингтон продолжает игнорировать главные требования России по разрешению украинского кризиса, сообщает Инфо24 .

Стоит напомнить, что ранее Владимир Путин встретился в Кремле с Уиткоффом, который прибыл в Россию из-за продолжающихся переговоров между Москвой и Вашингтоном по теме украинского кризиса и возможного введения новых антироссийских санкций. В середине июля Дональд Трамп объявил о возможном установлении стопроцентных импортных пошлин на РФ и ее союзников, в случае если к 9 августа стороны не покажут прогресса в урегулировании конфликта.

«Я не думаю, что Уиткоффу удастся склонить Путина к перемирию, потому что это не отвечает нашим интересам. Это американцам хочется, чтобы в зоне СВО остановились боевые действия, после чего Трамп сможет продать себя своему избирателю как миротворца. Он хвастается тем, что он якобы остановил пять войн и теперь ему хочется остановить шестую», — отметил Светов.

По мнению эксперта, ЕС продолжает финансирование Украины и поставляет оружие. В Конгрессе США возобновили вопрос военной помощи Киеву. А главной целью данных переговоров является попытка заставить Россию остановиться, чтобы украинская армия перегруппировалась и начала контрнаступление.

Россию же такой сценарий не устроит, Путин напомнит о том, что перемирие будет возможно, если будут намечены конкретные пути и способы выполнения ранее выставленных требований. В связи с этим данные переговоры будут безрезультатными, заключил политолог.