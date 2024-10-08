Политолог оценил слухи о планах Украины провести переговоры с РФ

Переговоры о передаче части украинских территорий под контроль России без юридического признания данного факта — это путь бескомпромиссный и тупиковый, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

«Россия на это никогда не пойдет и, скорее всего, завершит процессы денацификации и демилитаризации. У нее для этого есть все необходимые ресурсы, силы и политическая воля», — сказал Косоруков.

По его словам, чтобы приступить к переговорам, президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо отменить свой указ о запрете вести диалог с Российской Федерацией. Это потребует от него фактически пожертвовать собственной карьерой и пересмотреть свой политический имидж непримиримого воина, который до конца защищает территориальную целостность Украины.

«Таким образом, переговоры возможны только при полной смене политического руководства Украины, потому что Зеленский, находясь в ловушке своего образа непримиримого защитника, не сможет пойти на уступки», — отметил политолог.

Косоруков уточнил, что если подобные переговоры действительно ведутся, сейчас вряд ли удастся узнать их детали. Также не стоит ожидать подписанных документов.

«Однако формат таких „подковерных“ сделок с Россией не сработает. Россия, в отличие от Украины и Соединенных Штатов, ведет открытую внешнюю политику, придерживаясь классических норм международного права», — заявил эксперт.

Что касается статуса Украины, на данный момент нет даже проекта по его урегулированию, подчеркнул Косоруков.

«Есть лишь общее понимание, что необходимо провести денацификацию, демилитаризацию и предоставить украинским гражданам возможность через референдум решить, в составе какого государства они хотят жить, как жить и в каком направлении двигаться», — рассказал эксперт.