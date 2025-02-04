Политолог оценил работу Володина на посту главы Госдумы

Политолог Дмитрий Журавлев заявил, что председатель Государственной думы Вячеслав Володин за 9 лет пребывания на посту очень сильно изменил российский парламент, сообщает «ФедералПресс».

«Володин внес огромный вклад в развитие парламентаризма в России. Он очень сильно изменил парламент с 2016 года. Мы с ним почти ровесники, и я очень хорошо помню, какой была Госдума до него. Раньше любой министр был в Думе более значим, чем депутат», — сказал политолог.

По его словам, Володину удалось заставить уважать парламент и сегодня все считаются с позицией совета Госдумы – она уже важнее Совета Федерации во многих вопросах.

Кроме того, Володин сумел активизировать деятельность Госдумы на международном уровне. Например, мнение парламента влияет на работу комитета по международным делам.

4 февраля 2025 года Вячеславу Володину исполнился 61 год. С 2016 года он занимает должность председателя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации.