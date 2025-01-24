Политолог объяснил, почему план Трампа по Украине может не сработать

Трамп предложит президенту РФ Владимиру Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому условия скорейшего завершения конфликта, но это может не сработать, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М.В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

«Трамп предложит Путину и Зеленскому условия скорейшего завершения конфликта, но это может не сработать, так как подобные конфликты имеют свою собственную логику и природу развития, начинаются и поддерживаются вопреки экономической логике. При этом, как только сделка не сработает, Трамп усилит давление на союзников по НАТО в Европе и заставит именно их нести основное бремя финансирования Украины, а возможно, даже подтолкнет их к размещению своих воинских контингентов в данной стране», – сказал Косоруков.

Он добавил, что если это произойдет, чего США не хотели бы при новой администрации, это поставит вопрос о прямом конфликте НАТО с Россией, когда вопросы внутриукраинского урегулирования уйдут на второй план.

«Понимая, что сценарий прямого конфликта сейчас НАТО не по зубам — не выросла еще “пугалка”, — Трамп будет давить на Зеленского и требовать срочных уступок. Если это не сработает, не исключен сценарий дворцового переворота на Украине, в результате которого и.о. президента Украины станет более сговорчивая марионетка», – отметил политолог.

Косоруков пояснил, что Трамп является политиком, которого можно отнести к школе политического реализма в науке о международных отношениях. В этой связи он стремится жестко отстаивать национальные интересы США, усиливая их мощь и устраняя барьеры, которые ее снижают или препятствуют ее росту.

«В отношении конфликта на Украине Трамп стремится заключить сделку (Make a Deal), включить в соглашение все условия завершения конфликта и закрепить при этом лидирующую роль США в данном процессе. Это классический бизнес-ориентированный подход к международным отношениям: если есть возможность получить выгоду, ее получают; если нет — соглашения и договоры разрывают», – заключил эксперт.