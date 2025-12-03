Политолог объяснил, почему переговоры США и РФ засекретили, а СВО продолжится

Содержание пятичасовой встречи представителей США и России не раскрывается, и это не дипломатическая формальность. Переговоры скрывают, потому что главный тормоз урегулирования — не Киев, а внешние игроки, на которых Вашингтон не имеет прямого влияния. Об этом РИАМО рассказал политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«Сейчас и в Вашингтоне, и в Москве понятно, что никаких рычагов для того, чтобы принудить к миру Зеленского, кроме военных, нет. Он управляется не из Вашингтона и не принадлежит себе: он не является субъектным политиком. Всем известно, что Зеленский управляется из Великобритании. Каким-то образом повлиять на Зеленского напрямую невозможно. Устранить Зеленского, грубо говоря, залпом высокоточного оружия — можно, но британцы на его место посадят Залужного. Поэтому вести какие-то торги по поводу территорий, рисовать линии на карте, которыми можно будет заморозить конфликт, говорить о прекращении огня или разведении войск от каких-то линий можно сколько угодно, но пока в Киеве сидит политик, неуправляемый из Вашингтона и настроенный враждебно к Москве, — говорить с ним бесполезно», — подчеркнул Сипров.

Он указал на то, что истинные хозяева киевского режима, настроены воевать до последнего украинца.

«Ни России, ни Америке, по большому счету, эта война не нужна. Но и для нас, и для американцев важно выйти из войны с минимальным ущербом для себя. России еще необходимо достичь целей специальной военной операции. Так что торговать какими-либо условиями предстоящего мира Россия вряд ли готова. Американо-российские переговоры продолжатся. Нам есть что обсуждать, кроме Украины. Ну, а специальная военная операция тоже продолжится — до достижения поставленных Верховным главнокомандующим целей», — отметил политолог.

Сипров констатировал, что со стороны России вряд ли будут какие-то жесты доброй воли, которые ухудшат положение по линии боевого соприкосновения. Напротив, те успехи, которые уже достигнуты, будут закрепляться.

«Соединенные Штаты будут стремиться выйти из конфликта. Россия, со своей стороны, сделает все, чтобы Америка сохранила лицо — именно так ведут себя равноправные партнеры на переговорах любого уровня. А возможно — и получив какую-то экономическую выгоду, чтобы хотя бы частично компенсировать огромные вложения, сделанные в киевский режим предыдущей администрацией. Напомню: более 300 млрд долларов было потрачено на содержание хунты во главе с Зеленским, которая значительную часть этих денег разворовала. Американцы хотят вернуть свое. И стороны, похоже, ищут способы, как это сделать», — резюмировал эксперт.

