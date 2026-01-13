Политолог объяснил интерес силовиков к депутату Мананкиной в Ростове

Политолог Евгений Михайлов рассказал, что интерес правоохранительных органов к депутату Светлане Мананкиной связан с длительной критикой в ее адрес в донских СМИ и расследованием деятельности организации «Центр компетенций», сообщает rostovgazeta.ru .

В СМИ появилась информация о возбуждении уголовного дела по признакам мошенничества в отношении общественной организации «Центр компетенций», которую курировала Мананкина. Официального подтверждения этой информации пока нет. Сама депутат отказалась комментировать ситуацию и не стала отвечать на вопросы о возможных обысках.

«Кто же будет комментировать такое? Но, если информация просочилась в СМИ, Мананкина сейчас может пытаться решить вопрос. Вполне вероятно, она может пойти на досудебное соглашение со следствием. Я могу допустить это только в случае официального подтверждения уголовного дела. Но то, что в отношении нее могли возбудить дело, меня не удивляет», — пояснил Михайлов.

Эксперт добавил, что работа спецслужб продолжается и уголовные дела в отношении известных в регионе лиц могут быть не последними. По его мнению, ситуацию необходимо рассматривать в комплексе, включая арест бывшего главы города Алексея Логвиненко.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.