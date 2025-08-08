Европа не заинтересована в переговорах президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, ведь они могут привести к прекращению огня на Украине. ЕС может попытаться их сорвать, рассказал РИАМО политолог, кандидат исторических наук Григорий Миронов.

Мировое сообщество удивила новость, что вместо обещанных жестких антироссийских санкций Вашингтона была достигнута договоренность о встрече Путина и Трампа. Она может состояться уже на следующей неделе.

По словам эксперта, если к президентам РФ и США присоединится и президент Украины Владимир Зеленский, хотя он не самостоятельная фигура, то хоть какое-то урегулирование или перемирие действительно может уже маячить на горизонте.

Политолог предположил, что, видимо, Россия наконец-то получила от США нормальное предложение насчет прекращения боевых действий на Украине. Но до заключения мира пока далеко.

«Прекращение огня эксперты ожидают, если переговоры не сорвутся, в чем заинтересованы в Европе. А особенно восточные европейцы с русофобскими режимами типа Польши и государства Прибалтики. А также Великобритания. Им не понравится прекращение конфликта на выгодных Москве условиях», — сказал политолог.

Григорий Миронов предположил, что власти США не хотят слушать чиновников ЕС. Они приказали Киеву признать новые территории российскими, так как дальнейшие боевые действия лишь усугубляют положение Украины с каждым днем. Российская армия наступает практически по всему фронту.

Пока что речи о нерасширении НАТО и прекращении военной помощи Украине не идет, но в будущем возможны и такие переговоры. По словам политолога, скорее всего, сегодня Украина понимает: все идет к полному демонтажу украинской государственности. Она хочет сохраниться хотя бы в каком-то виде.

«Естественно, в качестве неприятеля для России с надеждой и мечтой на реванш», — указал Григорий Миронов.

Он указал на другой момент: Россия настаивала не только на признании освобожденной территории, но и на демилитаризации и денацификации Украины. И если в вопросе вооружений можно еще как-то договориться с нынешними кураторами и хозяевами украинского государства, то в вопросе прекращения деятельности нацистских группировок встает вопрос о самой власти Зеленского. Эти же радикальные группировки его и снесут, а в скорое прекращение фашистской пропаганды и русофобии пока что трудно поверить.

Эксперт заключил, что предстоящие переговоры не могут гарантировать прекращения конфликта. Слишком много украинская сторона и Запад уже обещали и не выполняли. Но сам факт будущих встреч Путина и Трампа — позитивные новости. Если Европа, Киев, Вашингтон их сорвут, это будет на их совести, а российская армия продолжит свое наступление дальше.