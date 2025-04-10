Политолог Косоруков: высоки шансы, что Сербия закроет «окно в Европу» для РФ

Сегодня Сербия остается «окном в Европу» для россиян благодаря безвизовому режиму и прямому авиасообщению, но шансы введения визового режима с Россией оцениваются как высокие, сообщил РИАМО политолог, доцент МГУ имени М.В. Ломоносова Артем Косоруков.

Ранее МИД Сербии сообщил о гармонизации визовой политики с ЕС до конца 2026 года, чтобы стать полноправным членом Евросоюза. При этом политика ЕС подразумевает визовый режим с РФ.

«Сегодня Сербия остается „окном в Европу“ для россиян благодаря безвизовому режиму и прямому авиасообщению. Введение виз ударит по туристам, бизнесменам и соотечественникам, живущим в Сербии. Однако экономический эффект для Белграда может быть минимальным: через страну проходит лишь малая часть транзитных потоков из-за высокой стоимости перелетов. Шансы введения визового режима с Россией к 2026 году оцениваются как высокие, но неабсолютные», — сказал Косоруков.

Он добавил, что все зависит от динамики переговоров Сербии с ЕС и готовности Белграда жертвовать политическим капиталом в отношениях с Москвой.

«Пока Сербия балансирует, стараясь не спровоцировать резкой реакции Кремля, но долгосрочные интересы европейской интеграции вероятно возьмут верх. В ближайшие 1–2 года радикальных изменений ждать не стоит, однако после 2026 года ситуация может кардинально измениться», — рассказал политолог.

Перепутье для Сербии

Косоруков отметил, что Сербия, исторически сохраняющая нейтралитет и дружественные отношения с Россией, сегодня оказалась на перепутье.

«Стремление некоторой части ее элит присоединиться к ЕС вынуждает Белград корректировать внешнюю политику, в том числе вводить визовые ограничения для ряда стран. Вопрос о возможном введении виз для россиян — это не просто бюрократическая мера, а сложный геополитический выбор. Сербия, следуя плану роста для Западных Балкан, уже гармонизирует визовую политику с требованиями ЕС. Введение виз для Катара, Монголии и других государств — лишь первый шаг», — уточнил эксперт.

Он обратил внимание на то, что, несмотря на давление, власти Сербии пока избегают прямых заявлений о визах для россиян. Вице-премьер Александр Вулин ранее подчеркивал, что такие меры не планируются, чтобы сохранить партнерские отношения с Москвой. Однако после 2026 года, когда завершится этап подготовительных реформ, ситуация может измениться.

«Введение виз станет символическим ударом по доверию между странами. Россия традиционно рассматривает Сербию как союзника на Балканах, а Белград ценит поддержку Москвы в вопросах Косово. Однако ради европейской интеграции Сербия вероятно готова пойти на уступки, даже если это вызовет охлаждение в отношениях с РФ», — заключил политолог.