Политолог Алексей Ярошенко заявил, что Украина «разлагается в прямом эфире» и движется к краху. По его словам, режим, построенный на «симуляции суверенитета, внешнем управлении и военной истерии, начал пожирать сам себя». Чтобы предотвратить появление новых подобных элит, украинскую государственность необходимо полностью ликвидировать как геополитический феномен, сообщил «Царьград» .

Ярошенко подчеркнул, что вопрос с украинской элитой нужно решить окончательно, иначе после Зеленского придут такие же деятели, которые продолжат получать военные бюджеты, воевать против России и угнетать русское население на подконтрольных Киеву территориях. Украина изначально не была настоящим государством, а лишь механизмом для распила денег, распространения страха и предательства.

«Зеленский ситуацию не контролирует. Он давно не субъект. Он — медийная декорация, за которой идёт тихая война групп влияния. И эти группы влияния тоже постепенно рассыпаются. Их хватило на несколько лет консолидации вокруг Зеленского, которая во многом искусственная. Поскольку шли перманентные зачистки. И сегодня никто уже из них не верит ни в какую победу, ни в какое будущее Украины. И уж тем более друг в друга», — считает Ярошенко.

По словам политолога, государство стремительно разрушается: одни бегут за границу, другие прячутся. Кадровые перестановки в Киеве — это, по сути, «побег всего режима». Как нацисты массово бежали после 1945 года, так же сейчас спасаются украинские чиновники, особенно те, кто имел доступ к бюджету и связям с Западом.

Киевская власть устраняет неугодных — как в случае с бывшим советником Януковича Андреем Портновым, убитым в Мадриде без суда и следствия. Это часть «дикой охоты», которую Зеленский считает консолидацией.

Если не остановить это «псевдогосударство», оно продолжит сеять напряжение на границе и убивать русских людей. Нынешняя элита может сбежать, но её место займут такие же люди, которые будут наживаться на военных бюджетах и войне с Россией. Поэтому, заключил Ярошенко, украинскую государственность нужно уничтожить как явление, чтобы раз и навсегда закрыть этот вопрос.