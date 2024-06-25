Политолог Грибова оценила возможность гражданской войны во Франции

В преддверии новых выборов в парламент Франции Эммануэль Макрон заявил об угрозе разжигания «гражданской войны» во Франции между правыми и левыми силами.

«Такие заявления вполне нормальны в условиях того, что президентский альянс, по прогнозам Le Figaro, получит лишь 21% на предстоящих выборах, тем самым находясь на третьем месте по популярности. Макрона обходят правые и левые радикальные силы: „Национальное объединение“ Ле Пен получает поддержку в 35,5%, а блок левых партий „Новый народный фронт“ — 29%», — сказала Грибова.

По словам политолога, Макрону ничего не осталось кроме того, как использовать американское клише о начале гражданской войны, которую сейчас, в преддверии президентских выборов, активно используют демократы для дискредитации республиканцев.

«Там уже излюбленная „soft power“ использовалась в виде выпуска фильма „Падения империи“. Однако у Макрона времени на использование „мягкой силы“ нет, поэтому в ход идет обычное запугивание дестабилизацией внутриполитической системы», — добавила эксперт.

Грибова считает, что ради роста процентов президент Франции снова сменил свое амплуа. Вместо военной риторики он теперь утверждает, что французские военные не отправятся на Украину в ближайшее время, а переговоры с президентом России Владимиром Путиным необходимо восстановить. Однако статус переговорщика Макрон дискредитировал усилением своей проукраинской повестки, из-за чего и лишился электората, который теперь так отчаянно пытается вернуть.