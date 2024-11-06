Политолог: голосование по почте на выборах в США серьезно не повлияет на итоги

Оглашения окончательных итогов выборов президента США придется подождать. Однако подсчет голосов по почте не повлияет на итоги, сообщил РИАМО ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог, американист Константин Блохин.

«Сейчас пропорция такова, что голосование по почте радикально ситуацию не изменит. Мы видим, что большинство поддерживает Трампа, а на карте выборов все закрашено красным (цвет Республиканской партии — ред.). Понятно, что выборный процесс не закончен, но Харрис точно не на что надеяться», — уверен политолог и американист.

Дональд Трамп заявил, что одержал победу на выборах президента США. С таким заявлением он выступил перед сторонниками в штате Флорида. По словам Трампа, его возвращение в Овальный кабинет станет «поистине золотой эпохой» в американской истории. Он завил, что на проходящих выборах наберет свыше 315 голосов выборщиков.

Также, по информации Fox News, на выборах Республиканская партия США получает половину мест в сенате. Тем самым они лишили демократов контроля над верхней палатой американского конгресса.