Политолог Габдуллин объяснил, началась ли Третья мировая война

О Третьей мировой войне можно говорить, подразумевая ценностную войну, в которой с одной стороны стоит коллективный Запад, с другой — Россия и Глобальный Юг, которые не согласны с однополярной моделью мироустройства. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Камил Габдуллин.

По словам политолога, заявления экс-главкома ВСУ и посла Украины в Великобритании Валерия Залужного о начале Третьей мировой являются исключительно политическими, так как ему предстоит доказывать украинскому народу, а также своим британским хозяевам свою востребованность.

«Думаю, что он претендует на то, чтобы быть одним из следующих кандидатов на должность президента Украины. Ну или на должность, которая от нее останется», — сказал эксперт.

Особенностью этой гибридной войны является не только использование новейших систем вооружений, но и информационно-психологические операции, применяемые по отношению к противнику. И даже если ракета долетела до пункта назначения, то истолковать ее падение можно совершенно по-разному. Вопрос в том, какое информационное поле создавать вокруг того или иного события, как готовить аудиторию к этому и так далее.

Учитывая современные виды вооружений, военные действия могут приводить к тотальному уничтожению противника и без использования ядерного оружия.

«Эта гибридная война не закончится на Украине, она будет продолжаться до тех пор, пока коллективный Запад не поймет, что многополярный мир — новая реальность, в которой суверенные страны могут договариваться друг с другом на равных. Вопрос только в том, когда Запад смирится с новой реальностью, в которой Россия отстаивает свой суверенитет и строит справедливое общество. И никто Россию на этом пути не остановит», — заключил политолог.