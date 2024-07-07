Политолог Федоришин: флот – неотъемлемая часть развития России

Россия располагает сетью рек, каналов и озер, которые обеспечивают возможность развития водного транспорта. Речная логистика в России является одной из самых разветвленных и развитых в мире, что делает отрасль приоритетной для государственной политики страны. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Евгений Федоришин.

«Российский флот быстро развивается и становится все более конкурентоспособным. Даже санкции не смогли навредить развитию отрасли. День работников морского и речного флота – это не просто праздник для моряков и речников, но и возможность отметить важность и вклад отрасли в развитие страны», - сказал эксперт.

У этого развития есть экономический и геополитический аспекты. Во-первых, без качественной морской инфраструктуры сложнее решались бы задачи по обеспечению государства разнообразными товарами, необходимыми для обеспечения технологического суверенитета.

«Во-вторых, без развитого флота страна не смогла бы создать комплексную и столь эффективную систему противодействия внешним угрозам. В этот праздничный день мы в очередной раз можем выразить благодарность и признание труда и заслуг всех работников данной сферы», - заключил политолог.