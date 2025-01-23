Политолог Дудчак заявил, что Порошенко* извлечет выгоду от победы Трампа

Бывший украинский президент Петр Порошенко* может извлечь выгоду от прихода Дональда Трампа к власти в США, заявил политолог Александр Дудчак, сообщает РИА Новости .

По словам эксперта, на Украине после возвращения республиканца на пост американского президента могут произойти изменения. В частности, там сейчас обостряется политическая борьба, часто слышны разговоры о выборах.

Дудчак отметил, что новая администрации США «не против замены Владимира Зеленского на кого-нибудь подобного». Политолог отметил, что Трамп помнит, кто критиковал его.

Дудчак отметил, что у офиса украинского президента «есть трудности с коммуникацией» с советниками республиканца. На фоне этого, по словам эксперта, Порошенко* может извлечь выгоду, например, передать компромат на Джо Байдена или потеснить Зеленского.

«Впрочем, нужно ли это заокеанским партнерам — большой вопрос», - сказал эксперт.

Ранее сына Петра Порошенко* признали уклонистом и оштрафовали за неявку в военкомат. Он должен заплатить 25 500 гривен.

* Внесен в России в список террористов и экстремистов.