Политолог допустил, что президент Польши Навроцкий может пойти на диалог с РФ

Новым президентом Польши стал кандидат от консервативных сил Кароль Навроцкий, для которого выстраивание добрых отношений с Россией вряд ли станет приоритетом. Однако он может пойти на диалог с Москвой, сообщил «Ленте.ру» кандидат исторических наук, доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Артем Барынкин.

Эксперт напомнил, что Навроцкий возглавлял Институт национальной памяти и отвечал за декоммунизацию современной Польши, в том числе за снос советских памятников. Однако в контексте украинского кризиса он разделяет позицию президента США Дональда Трампа.

Навроцкий утверждал, что ответственность за ситуацию на Украине лежит в том числе на Европе. По словам политика, он готов будет сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным, если того потребуют национальные интересы.

При этом он также допустил полный разрыв дипломатических отношений с РФ. По словам Барынкина, это первый за долгие годы случай, когда европейский политик допустил диалог с Москвой.

Эксперт отметил, что если Навроцкий захочет наладить отношения с Россией, то ему придется преодолеть и личные предубеждения, и сопротивление общественности.

Навроцкий набрал 50,89% голосов избирателей во втором туре выборов. За него проголосовало 10 606 628 человек.