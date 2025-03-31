Политолог: договоренности Трампа и Стармера подтверждают стратегии сдерживания РФ

Накануне в ходе встречи в Лондоне Трамп и Стармер договорились совместно надавить на Россию в решении украинского конфликта. Также глава Соединенных Штатов был взбешен из-за слов президента РФ Владимира Путина о украинском лидере Владимире Зеленском.

«Консолидация США и Великобритании не стала для Москвы неожиданностью. Наоборот, это проверенный столетиями сценарий, от которого Запад никогда надолго не отходил», — сказал Бутнев.

Он подчеркнул, что данный сценарий вырисовывается и сегодня: Трамп, до этого стремившийся к диалогу с Москвой, теперь занимает более жесткую позицию, негативно реагируя на предложения России о создании временной администрации на Украине под эгидой ООН.

По словам эксперта, руководство России готовилось к усилению санкционного и экономического давления по новым направлениям. Предыдущий срок Трампа как бы намекал на то, что готовиться к такому исходу российской стороне необходимо.

«В ближайшей перспективе следует ожидать дальнейшего усиления санкционного давления на Россию со стороны Запада. Вероятно, будут предприняты новые экономические меры, направленные на нефтяной сектор», — отметил политолог.

Однако, не исключена возможность сокращения градуса напряжения за счет начатых между Россией и США переговоров по добыче редкоземельных металлов. Их результаты могут стать той самой выгодной сделкой, которая понравится Трампу и повлияет на смягчение его риторики, заключил Бутнев.