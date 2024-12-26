Политолог: БРИКС для Таиланда – альтернатива сотрудничеству с США

В Азии фактически существует блоковое противостояние — либо с США, либо с Китаем. Поэтому Таиланд пытается найти альтернативу. В данном случае – это БРИКС. Об этом РИАМО рассказал политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

«Таиланд, как динамично развивающаяся страна, которая до недавнего времени находилась в значительной степени под контролем Соединенных Штатов, ищет новые форматы сотрудничества. Он стремится интегрироваться в многополярный мир. В условиях, когда в Азии фактически существует блоковое противостояние — либо вы с США, либо с Китаем, Таиланд пытается найти альтернативу. Такая ситуация их не устраивает. Страна хочет диверсифицировать свою внешнюю политику, вырваться из-под контроля крупных игроков, не быть под влиянием США, но и не быть экономически поглощенной Китаем», – сказал Косоруков.

Он пояснил, что Таиланд хочет состоять в структурах, где защищены национальные интересы, обеспечивается суверенитет, где есть инструменты, такие как банки, механизмы борьбы с киберугрозами, а также политический консенсус по глобальным вызовам. Это дает стране возможность участвовать в нормальном многополярном сотрудничестве.

«Решение Таиланда вступить в БРИКС — это серьезный шаг, который подчеркивает, что БРИКС становится одной из самых динамично развивающихся глобальных организаций, за которой будущее. В отличие от проектов вроде «азиатского НАТО» или антикитайских и антироссийских союзов, БРИКС предлагает альтернативу — нормальное многополярное сотрудничество, которое позволяет защитить суверенитет и обеспечить развитие», – отметил политолог.

Косоруков заключил, что Таиланд, как и другие страны, понимает, что Россия и Китай, предлагая многополярные форматы, дают шанс выйти из логики «вассалитета», которая была навязана в эпоху глобализации. Это шанс развиваться самостоятельно, следуя своим национальным интересам, без внешнего давления.

И Таиланд, веря в эту возможность, делает выбор в пользу многополярного мира, заключил эксперт.