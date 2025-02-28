Политолог: без помощи США Украина не сможет устоять перед натиском армии РФ
Без американской помощи Украина не сможет долго устоять перед натиском российской армии, сообщил РИАМО политолог, куратор экспертного клуба «Дигория» Гарник Туманян.
Американское принуждение к миру может проявится в обыкновенном закручивании гаек Киеву. Здесь даже нет необходимости предпринимать серьезных шагов и вести политических переговоров, добавил эксперт.
«Если откровенно взглянуть на ситуацию и трезво оценить состояние украинской армии, то напрашивается простой вывод: ВСУ продержатся без помощи в лучшем случае до лета. И то, ситуация начнет набирать критическую массу уже через месяц, что выльется в падение фронтов, отсутствие боеприпасов, обмундирования, лекарственных препаратов и даже денежного довольствия для военнослужащих», - сказал политолог.
По мнению Туманяна, даже если допустить, что европейские лидеры смогут пойти против воли Белого дома и продолжить выделять помощь Киеву, то возможности для оказания такой помощи крайне ограничены. За эти годы и без того слабые вооруженные силы стран ЕС сильно истощились, отправка на Украину дополнительной помощи может стать для них самоубийственной. И даже если такая помощь начнет поступать, то она продлит жизненный цикл киевских властей максимум на несколько месяцев.
«Поэтому думаю, что перед любым принуждением (украинскому лидеру Владимиру - ред.) Зеленскому дадут возможность прочувствовать ситуацию отсутствия любого вида поддержки. Такое принуждение станет для него либо отрезвляющим и трансформирует в договороспособного политика, либо поставит крест на будущем украинской государственности. В любом случае, оба пути приведут к миру», - заключил политолог.