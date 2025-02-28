Политолог: без помощи США Украина не сможет устоять перед натиском армии РФ

Американское принуждение к миру может проявится в обыкновенном закручивании гаек Киеву. Здесь даже нет необходимости предпринимать серьезных шагов и вести политических переговоров, добавил эксперт.

«Если откровенно взглянуть на ситуацию и трезво оценить состояние украинской армии, то напрашивается простой вывод: ВСУ продержатся без помощи в лучшем случае до лета. И то, ситуация начнет набирать критическую массу уже через месяц, что выльется в падение фронтов, отсутствие боеприпасов, обмундирования, лекарственных препаратов и даже денежного довольствия для военнослужащих», - сказал политолог.

По мнению Туманяна, даже если допустить, что европейские лидеры смогут пойти против воли Белого дома и продолжить выделять помощь Киеву, то возможности для оказания такой помощи крайне ограничены. За эти годы и без того слабые вооруженные силы стран ЕС сильно истощились, отправка на Украину дополнительной помощи может стать для них самоубийственной. И даже если такая помощь начнет поступать, то она продлит жизненный цикл киевских властей максимум на несколько месяцев.

«Поэтому думаю, что перед любым принуждением (украинскому лидеру Владимиру - ред.) Зеленскому дадут возможность прочувствовать ситуацию отсутствия любого вида поддержки. Такое принуждение станет для него либо отрезвляющим и трансформирует в договороспособного политика, либо поставит крест на будущем украинской государственности. В любом случае, оба пути приведут к миру», - заключил политолог.