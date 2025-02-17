Политолог Арбатова: Европа может укрепить свои позиции в борьбе с Трампом

Президент США Дональд Трамп налаживает отношения с Россией и показывает презрение к Евросоюзу. Политолог Надежда Арбатова считает, что объединение может оказать сопротивление республиканцу и даже укрепить свои позиции на этом фоне, сообщает РИА Новости .

Эксперт утверждает, что Трампу не нравятся «наднациональные организации», к которым относится и ЕС. По ее словам, президенту США удобнее работать с отдельными странами.

Для Трампа трудно найти союзника в объединении, так как все члены ЕС воспринимают Европу как свое отечество, заявляет Арбатова. Она считает, что политика республиканца в итоге приведет к тому, что европейцы усилят свою безопасность, увеличив расходы на оборону, а также захотят ослабить зависимость от США.

Эксперт уверена, что у ЕС есть такой потенциал, хотя многое придется создавать «практически с нуля».

Ранее в Европе возмутились тому, что Трамп начал мирные переговоры с РФ без участия ЕС и Украины. Также европейцев ошеломили намерения республиканца ввести пошлины.