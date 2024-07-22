Политолог Аджамян оценил шансы на победу Камалы Харрис

Камале Харрис будет тяжело тягаться с Дональдом Трампом, тем более, что времени для ее медийной раскрутки осталось не так много, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Норат Аджамян.

«Если говорить про Камалу Харрис, то, в отличие от Байдена, у нее нет такого весомого политического опыта. Впрочем, в Соединенных Штатах мало кто может похвастаться внушительным политическим багажом, который имеется у действующего президента. В этом отношении Харрис будет тяжело тягаться с Трампом, тем более что времени для ее медийной раскрутки осталось не так много», — сказал Аджамян.

Возможно, именно поэтому Трамп, имеющий опыт президентства, заявил о том, что победить нынешнюю вице-президента ему будет даже проще. При этом нужно учитывать, что формально Харрис еще не избрали кандидатом, отметил он.

«Но, как мы видим, президент все-таки снял свою кандидатуру в пользу Камалы Харрис. Почему так произошло? Во-первых, после покушения на Трампа внимание СМИ и общественности полностью приковано к его персоне. Судя по всему, в стане демократов именно после этого инцидента начали активно обсуждать замену Байдену и, наверное, даже подталкивать его принять подобное решение, считая, что нужен новый кандидат, способный „перезагрузить“ партию», — пояснил политолог.

Аджамян уточнил, что времени мало, но элита демократов посчитала, что так у них будет больше шансов показать достойный результат на выборах и удержать власть.

«Волокита, которая произошла в стане демократов по поводу выбора кандидата, скорее всего демонстрирует некую неуверенность в демократической партии США. Наряду с этим вероятность проигрыша Трампа уменьшилась. Я думаю, если Трамп не допустит каких-то серьезных ошибок в рамках предвыборной гонки, то победить его будет практически невозможно», — заключил эксперт.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что не планирует баллотироваться на второй срок. Об этом он заявил в своем обращении, опубликованном на личной странице в X.