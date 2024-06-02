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Политик Филиппо призвал начать переговоры с РФ, чтобы избежать мировую войну

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо отметил, что нужно начать переговоры с РФ, чтобы не разразилась третья мировая война, сообщает RT .

По словам Филиппо, заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто об обязательном европейском призыве против России с каждым днем подтверждается.

«Близкий к правительству немецкий политик только что агатировал к призыву 900 тыс. резервистов в Германии против России!» — сообщил он.

Французский политик уверен, что это можно назвать подготовкой к третьей мировой войне. Он планирует со своими сторонниками бороться за мир.