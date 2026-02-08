Politico: в окружении Трампа недовольны действиями Мачадо

Администрация президента США Дональда Трампа выразила свое недовольство лидером оппозиции Венесуэлы Марией Кориной Мачадо, сообщает RT со ссылкой на Politico.

В окружении Трампа ее обвиняют «в саботаже успехов президента США в политике». В частности речь идет об освобождении политзаключенных в Венесуэле.

В администрации президента США, как указывает Politico, уверены, что Мачадо хочет сделать себя «единственной звездой венесуэльской оппозиции».

При этом в офисе лидера венесуэльской оппозиции отвергают критику. Там назвали сведения о недовольстве «информационным шумом».

Также в Белом доме заявляют, что сейчас в приоритете — восстановление Венесуэлы, а не срочные выборы. Поэтому источники, близкие к администрации Трампа, считают, что их могут провести в течение 24 месяцев, а не года.

Ранее Мачадо вручила Трампу свою Нобелевскую медаль в США. Она отметила, что данный жест стал признанием роли Штатов и лично их лидера в борьбе венесуэльской оппозиции.

