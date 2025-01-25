Politico: в команде Дональда Трампа начались первые конфликты

Как пишет издание Politico, неопределенность в отношении времени и размеров увеличения пошлин стала первым явным признаком разногласий в команде республиканца по ключевым вопросам экономической стратегии.

Анонимные источники в администрации утверждают, что на сегодняшний день Трамп не определился с конкретным механизмом и графиком введения пошлин. Это указывает на продолжение внутренних дискуссий.

При этом ожидается, что всеобъемлющие пошлины начнут действовать уже в ближайшие 2 месяца. Однако ситуация остаётся неясной из-за разногласий между двумя группами советников американского президента.

Первая группа предлагает поэтапное и осторожное увеличение тарифов, чтобы избежать инфляции, в то время как вторая группа выступает за протекционистскую политику с широким применением пошлин.

Ранее Дональд Трамп допустил остановку финансирования НАТО со стороны США. При этом республиканец обвинил Североатлантический альянс в том, что тот не защищает Вашингтон.