Соединенные Штаты и Великобритания могут снять запрет для Киева по атаке российских городов дальнобойными ракетами западного производства. Это, скорее всего, произойдет на неделе высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН, которая пройдет 22-27 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на материал Politico.

«Один из британских чиновников заявил, что надеется, что сделка будет подтверждена на полях Генассамблеи ООН», — передает заявление своего источника западное СМИ.

Соединенные Штаты и Великобритания уже несколько дней обсуждают возможность разрешить Украине атаковать территорию России дальнобойными ракетами. Однако 12 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что в этом случае они станут полноценными участниками конфликта.

Ранее сообщалось, что британский политик Куртен испугался слов российского президента. Он предложил Западу начать деэскалацию конфликта.