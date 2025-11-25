Politico: из нового мирного плана убрали пункт про передачу Донбасса России

В новом варианте американского мирного плана нет требования, чтобы Украина уступила Донбасс России. Также из него убрали другие вопросы, касающиеся территорий. Об этом сообщает Politico .

По итогам переговоров в Женеве, где встретились представители США и Украины, американский мирный план сократили с 28 до 19 пунктов. Во вторник в Абу-Даби министр армии США Дэн Дрисколл представляет этот вариант российской делегации.

Как стало известно Politico, в новом плане нет требования о том, чтобы «Украина передала Донбасс России». Также из него исчезли другие деликатные вопросы, касающиеся территории.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва еще не получила обновленный мирный план по Украине из 19 пунктов.

