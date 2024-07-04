Politico: десятки американских экспертов призвали не брать Украину в НАТО

Газета Politico опубликовала открытое письмо с подписями десятков американских аналитиков, в котором они потребовали отказать Киеву во вступлении в НАТО во время саммита Альянса в июле, пишет РИА Новости .

Свои подписи в документе оставили 61 человек из разных университетов, изданий и аналитических центров Соединенных Штатов.

«Приближение Украины к статусу члена альянса может сделать только хуже, превратив ее в поле длительного противостояния между двумя ведущими ядерными державами мира», — сказано в письме.

Аналитики напомнили, что США, если следовать традиционной интерпретации пятой статьи устава НАТО, будут вынуждены вступить в конфликт с РФ на стороне Украины. В это же время конфликт Москвы и Киева никак не затрагивает безопасность и процветание самих Соединенных Штатов и в будущем также их не коснется. Поэтому Вашингтону, по словам экспертов, не нужно давать Украине обещаний по войне с Россией.

«Цель существования НАТО заключается <…> в защите территории НАТО и повышении безопасности для ее членов. Вступление Украины негативно повлияет на безопасность США и их союзников по НАТО с большим риском для всех сторон», — сказано в документе.