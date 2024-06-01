сегодня в 13:31

Подразделения группировки «Север» продвигаются в глубину обороны в зоне СВО

Подразделения группировки войск «Север» продолжили наступление в глубину украинской обороны в Харьковской области, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

Военные «Севера» нанесли поражение различным военным бригадам противника в районах пунктов Жовтневое, Нескучное, Липцы, Юрченково, Шестаково и Кутузовка Харьковской области.

Также были отражены пять контратак штурмгрупп нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Волчанск и Старица.

Общие потери ВСУ за сутки составили до 240 военнослужащих, шесть автомобилей, боевая машина пехоты, танк, станция радиоэлектронной борьбы «Нота» и боевая машина ЗРК «Оса».

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены следующие цели: 152-мм гаубица Д-20, 122-мм гаубица Д-30, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация» и боевая машина РСЗО HIMARS производства США.

ВС РФ продолжают проведение СВО на Украине.