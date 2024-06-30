Подполье: российская армия ударила по украинскому аэродрому в Кировограде

Российские военные нанесли удар по украинскому аэродрому Канатово в Кировограде, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости .

Отмечается, что украинские силы используют воздушную гавань в качестве «аэродрома подскока», предназначенного для временной стоянки, дозаправки, пополнения боекомплекта и обслуживания самолетов, для ударов по Запорожской области и Крымскому полуострову.

«В 21:15 в Кировограде слышали мощный взрыв. По описанию местных жителей, взрыв прогремел на северо-восточном направлении от центра. Там находится военный аэродром „Канатово“, этот аэродром подготовлен как аэродром подскока для самолетов, обстреливающих Запорожскую область и Крым», — пояснил Лебедев.

ВСУ разместили на аэродроме казарму и хранилище ГСМ. Рядом с объектом расположен укрепленный арсенал бомб и ракет, построенные еще во времена Советского Союза.

Ранее в Минобороны рассказали, что штурмовики отряда «Ветераны» “Центральной” группировки взяли крупный украинский опорник на восточной окраине Кирова с помощью подземного туннеля протяженностью более 3 км вдоль канала Северский Донец.