Подоляк раскрыл детали будущих переговоров Украины и США
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Киев и Вашингтон хотят обсудить на переговорах в Саудовской Аравии соглашение по редкоземельным металлам, военную помощь Украине и формат диалога с Москвой. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, сообщает РИА Новости.
По его словам, соглашение по минералам все еще дорабатывается. Стороны обговорят детали на будущих переговорах. Но главной темой встречи Украины и США станет урегулирование украинского конфликта.
Подоляк уточнил, что обсуждать будут этапы переговорного процесса с Россией и то, как должны согласовываться позиции между Украиной, США и Европой.
По его словам, сейчас офис Зеленского и Белый дом ведут диалог о предстоящей двусторонней встрече. Он не отрицает, что местом переговоров может стать Эр-Рияд. Сначала президент Украины переговорит с местными властями, а затем состоится встреча представителей Киева и Вашингтона.
При этом Подоляк отметил, что США «достаточно жестко управляют» переговорным процессом.
США и Украина проведут встречу в Саудовской Аравии 12 марта. Издание Axios отмечает, что она может оказать «значительное влияние на ход мирных переговоров».