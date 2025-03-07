Подоляк раскрыл детали будущих переговоров Украины и США

Киев и Вашингтон хотят обсудить на переговорах в Саудовской Аравии соглашение по редкоземельным металлам, военную помощь Украине и формат диалога с Москвой. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, сообщает РИА Новости .

По его словам, соглашение по минералам все еще дорабатывается. Стороны обговорят детали на будущих переговорах. Но главной темой встречи Украины и США станет урегулирование украинского конфликта.

Подоляк уточнил, что обсуждать будут этапы переговорного процесса с Россией и то, как должны согласовываться позиции между Украиной, США и Европой.

По его словам, сейчас офис Зеленского и Белый дом ведут диалог о предстоящей двусторонней встрече. Он не отрицает, что местом переговоров может стать Эр-Рияд. Сначала президент Украины переговорит с местными властями, а затем состоится встреча представителей Киева и Вашингтона.

При этом Подоляк отметил, что США «достаточно жестко управляют» переговорным процессом.

США и Украина проведут встречу в Саудовской Аравии 12 марта. Издание Axios отмечает, что она может оказать «значительное влияние на ход мирных переговоров».