Подавление США GPS в Карибском море угрожает авиации и судоходству

На фоне резкого обострения противостояния между США и Венесуэлой военные обеих стран начали массовое подавление сигналов глобальной системы позиционирования (GPS) в акватории Карибского моря. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на данные Стэнфордского университета и американского чиновника.

По данным издания, такие меры приняты на случай потенциальных ударов, однако они существенно повышают риск инцидентов и столкновений в воздушном и морском пространстве. Сигналы глушат некоторые американские военные корабли, включая авианосец USS Gerald R. Ford, которые, по заявлению администрации президента Дональда Трампа, развернуты в регионе для борьбы с наркотрафиком, якобы связанным с властями Венесуэлы.

Венесуэльские военные, в свою очередь, заглушили GPS вокруг ключевых объектов инфраструктуры — военных баз, нефтеперерабатывающих заводов и электростанций, что подтверждается спутниковыми данными компании Spire Global. Эксперты поясняют, что такие меры применяются для защиты от дронов и высокоточного оружия. NYT отмечает, что глушение уже привело к сбоям в работе гражданского транспорта, увеличив риски для авиации и судоходства.

Эти действия происходят на фоне активной фазы противостояния: с начала сентября в результате атак США у берегов Венесуэлы погибли более 100 человек, а 17 декабря Трамп объявил о «полной и всеобъемлющей» блокаде венесуэльских нефтяных танкеров.

