Плакольм потребовала прекратить помощь украинским беженцам в Австрии

Жители Украины, получившие статус беженцев, сразу получают всю необходимую помощь на территории Австрии, однако данную практику пора прекращать. По словам министра по вопросам интеграции, Европы и семьи Клаудии Плакольм, граждане Украины стали манипулировать своими правами, пишет РИА Новости .

Плакольм отметила, что в австрийском Зальцбурге стали часто регистрироваться украинские семьи из Закарпатья. Но эта часть Украины никак не участвует в конфликте с Россией, а жившие там люди не говорят ни на украинском, ни на русском языках, но при этом имеют новые украинские паспорта и получают все виды помощи от Австрии как беженцы. В помощь входят в том числе пособия на детей.

«Я считаю, что постановление о перемещенных лицах с Украины должно быть немедленно приостановлено», — приводит ее слова на конференции по вопросам семьи издание Salzburger Nachrichten.

Специальный представитель Зальцбурга по вопросам убежища Антон Хольцер уже также обратился в иммиграционную полицию.

Он требует проверки в отношении беженцев с Закарпатья, которые также могут вернуться на родину, сохраняя все льготы. Плакольм считает, что практику манипуляции правами пора прекращать.