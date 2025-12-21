Пескову понравились не все вопросы к Путину в программе «Итоги года»
19 декабря президент России Владимир Путин в прямом эфире программы «Итоги года» около 4,5 часов отвечал на вопросы россиян, а также журналистов, в том числе из недружественных стран. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что ему понравились не все вопросы, пишет РИА Новости.
Песков подчеркнул, что на самом деле это нормально, что ему понравились не все вопросы от журналистов. Однако в этом и заключается уникальность программы, которая проходила в совмещенном формате большой пресс-конференции и прямой линии с населением.
«Какие-то понравились, какие-то нет, это нормально совершенно. Главное, журналист имеет возможность спросить то, что хочет журналист, или то, что его просит задать его редакция. Все в абсолютно свободном режиме, поэтому в этом тоже уникальность этого формата», — сказал Песков.
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» началась в 12:00 в Гостином дворе. Глава государства ответил на ряд вопросов из разных сфер. Так, он предложил Украине сделку по выборам президента, а также рассказал, при каких условиях в России не будут блокировать иностранные нейросети.
