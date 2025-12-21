Пескову понравились не все вопросы к Путину в программе «Итоги года»

19 декабря президент России Владимир Путин в прямом эфире программы «Итоги года» около 4,5 часов отвечал на вопросы россиян, а также журналистов, в том числе из недружественных стран. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что ему понравились не все вопросы, пишет РИА Новости .

Песков подчеркнул, что на самом деле это нормально, что ему понравились не все вопросы от журналистов. Однако в этом и заключается уникальность программы, которая проходила в совмещенном формате большой пресс-конференции и прямой линии с населением.

«Какие-то понравились, какие-то нет, это нормально совершенно. Главное, журналист имеет возможность спросить то, что хочет журналист, или то, что его просит задать его редакция. Все в абсолютно свободном режиме, поэтому в этом тоже уникальность этого формата», — сказал Песков.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» началась в 12:00 в Гостином дворе. Глава государства ответил на ряд вопросов из разных сфер. Так, он предложил Украине сделку по выборам президента, а также рассказал, при каких условиях в России не будут блокировать иностранные нейросети.

