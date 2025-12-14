Жители РФ выросли в государстве, где помнят ужасы Второй мировой войны. Также там бережно хранят память о проделанных действиях, необходимых для спасения Европы от фашизма, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, видео публикует « Вести ».

До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что жителям ЕС необходимо подготовиться к войне. Она может оказаться такой же, как та, которую пережили их деды.

Песков прокомментировал эти заявления. Он сказал, что Рютте не осознает, о чем говорит.

По словам Пескова, заявление генсека НАТО — слова представителя поколения, забывшего, какой была Вторая мировая война. При этом в РФ хранят память о том, какой ужас был в те времена, и что предпринималось для спасения Европы от фашизма.

