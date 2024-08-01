Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поделился подробностями службы своего сына в рядах армии России. По словам представителя Кремля, на фронте его наследник потерял нескольких друзей, пишет kp.ru со ссылкой на радио «КП».

Песков подчеркнул, что никто не оказывал влияния на решение молодого человека отправиться в зону проведения спецоперации на Украине. По словам представителя Кремля, его сын без недели отслужил шесть месяцев по контракту.

«Он потерял несколько своих друзей. Он прошел через многое и чудеса с ним случались пару раз. Ни царапины он не получил и главное, что он хранит вот это вот фронтовое братство с теми, с кем он служил», — цитирует издание Пескова.

Пресс-секретарь президента отметил, что для сына и его сослуживцев эти события на всю жизнь станут особым предметом гордости и единения. Он добавил, что его сын вместе с сослуживцами навещает родителей погибших товарищей.

Песков также обратил внимание, что в зоне СВО по-прежнему находится огромное количество бойцов, которые прикладывают все усилия для приближения победы.