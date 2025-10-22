Песков высказался о сроках проведения российско-арабского саммита

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что пока отсутствует понимание по срокам организации российско-арабского саммита — точных дат нет, сообщает РИА Новости .

При этом откладывать проведение российско-арабского саммита «в долгий ящик» не собираются.

До этого посол Лиги арабских государства (ЛАГ) в Москве Валид Хамид Шилтаг рассказал, что российско-арабский саммит могут провести до конца 2025 года в случае, если это согласуют. Однако его могут перенести на январь–февраль следующего года.

В мае президент России Владимир Путин пригласил глав и генерального секретаря ЛАГ поучаствовать в I Российско-арабском саммите. Он должен был пройти 15 октября.

