Песков высказался о сроках проведения российско-арабского саммита
Фото - © РИА Новости
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что пока отсутствует понимание по срокам организации российско-арабского саммита — точных дат нет, сообщает РИА Новости.
При этом откладывать проведение российско-арабского саммита «в долгий ящик» не собираются.
До этого посол Лиги арабских государства (ЛАГ) в Москве Валид Хамид Шилтаг рассказал, что российско-арабский саммит могут провести до конца 2025 года в случае, если это согласуют. Однако его могут перенести на январь–февраль следующего года.
В мае президент России Владимир Путин пригласил глав и генерального секретаря ЛАГ поучаствовать в I Российско-арабском саммите. Он должен был пройти 15 октября.
