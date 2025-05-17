Песков: встреча Путина и Зеленского возможна, но при одном условии

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского возможна, но при условии достижения договоренностей, сообщил журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.

Он разместил в своем Telegram-канале аудиозапись комментария Пескова.

«Такая встреча, как результат работы делегаций двух сторон, при достижении определенных договоренностей этих делегаций, возможна», — сказал пресс-секретарь президента.

По его словам, при подписании документов, которые еще предстоит согласовать, для России принципиальным остается вопрос, кто именно со стороны Украины будет подписывать достигнутые договоренности.

В Стамбуле ранее прошли первые с 2022 года переговоры между Россией и Украиной. По итогам первого раунда было объявлено, что «в ближайшие дни» пройдет масштабный обмен пленными.