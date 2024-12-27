Песков возмутился отказом норвежских моряков в помощи экипажу Ursa Major

сегодня в 13:45

Дмитрий Песков: это вопиющий случай, который заслуживает тотального порицания

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе регулярного брифинга заявил, что отказ норвежских моряков помочь членам экипажа российского судна Ursa Major, которое потерпело крушение в Средиземном море, подлежит «тотальному порицанию», сообщает Газета.ru .

«Если действительно не была оказана помощь терпящим бедствие в море, это противоречит всем морским законам. Это вопиющий случай, который заслуживает тотального порицания», — отметил Песков.

23 декабря в Средиземном море произошла катастрофа с российским кораблем обеспечения Ursa Major, который затонул после взрыва в его машинном отделении.

Данный корабль принадлежал дочерней компании «Оборонлогистики», входящей в структуру министерства обороны России. Он следовал из Санкт-Петербурга во Владивосток, перевозя тяжелые портовые краны.

В ходе ЧП удалось спасти 14 из 16 членов экипажа, в то время как два человека остаются без вести пропавшими.

27 декабря пресс-служба «Оборонлогистики» сообщила, что в момент аварии вблизи находился корабль Oslo Carrier 3, ходящий под норвежским флагом. Экипаж этого судна проигнорировал возможность помочь российским морякам, тем самым грубо нарушив статью 10 Международной конвенции о спасении.

В конечном итоге пострадавших моряков выручили испанские спасатели с судна Salvamar Drago.