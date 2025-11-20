Песков: у Путина нет в графике встречи с министром армии США Дрисколлом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в графике российского лидера Владимира Путина не запланировано никаких встреч с министром армии США Дэниелом Дрисколлом и начальником штаба американских Сухопутных войск Рэнди Джорджем, пишет ТАСС.
По данным прессы, делегация из США, возглавляемая Дрисколлом, находится в Киеве с целью оценки обстановки и обсуждения путей урегулирования конфликта, после чего, возможно, посетит Россию.
По словам Пескова, ничего подобного не планируется.
«Мне об этом ничего не известно. Я первый раз об этом слышу», — сказал официальный представитель Кремля.
Также Песков счел в настоящее время слишком рано говорить о трибунале для киевского режима, «время обвинений и осуждений начнется после завершения СВО».
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник сообщила, что министр Армии США Дэниел Дрисколл, недавно прибывший в Украину, намерен провести также встречу с российскими представителями.
