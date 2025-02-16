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Песков: Трамп приедет в Россию в любой момент, если визит согласуют

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что глава США Дональд Трамп может в любой момент приехать в Россию. Об этом чиновник рассказал во время интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованному в его Telegram-канале .

Репортер спросил у Пескова, может ли Трамп приехать в Россию в любой момент, когда такой визит согласуют. Пресс-секретарь президента РФ допустил такой вариант.

«Ну, конечно», — сказал Песков.

Затем Зарубин спросил, рассматривался ли детально приезд Трампа на День победы в Москву.

«Президент Путин будет рад приветствовать всех глав государств мира, которые готовы разделить с Россией радость и гордость за этот день», — ответил Песков.

Ранее пресс-секретарь главы РФ сказал, что подготовка встречи Путина и Трампа требует особых усилий.