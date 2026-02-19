Песков: телефонного разговора Путина и Трампа пока не будет

Президент РФ Владимир Путин пока не планирует созваниваться с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости .

По его словам, телефонный разговор Путина и Трампа пока не планируется.

Также Песков рассказал, что Кремль не будет подробно комментировать прошедшие в Женеве трехсторонние переговоры по Украине, потому что сейчас они находятся «на стадии, которая не предусматривает публичное обсуждение».

Песков отметил, что о месте проведения следующего раунда консультаций расскажут позднее, как только появится конкретика.

Ранее глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский назвал тяжелыми, но деловыми трехсторонние переговоры, прошедшие в Женеве.

