Песков: советник Моди не передавал Путину посланий от Зеленского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что советник премьер-министра Индии Нарендры Моди не передавал Владимиру Путину никаких посланий от главы Украины Владимира Зеленского, сообщает « Интерфакс ».

Встреча президента РФ и советника премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджита Довала прошла в Стрельне в четверг. Последний рассказал, что Моди поручил ему проинформировать российского лидера о его встрече с Зеленским.

По словам представителя Кремля, ответившего на вопрос журналистов, советник Моди не передавал Путину никаких посланий от президента Украины.

Песков отметил, что Довал рассказал в основном о содержании контактов Моди в Киеве и подходе премьер-министра Индии к урегулированию конфликта. При этом отмечается, что речь о каком-либо конкретном плане мира не шла.

В августе премьер-министр Индии Нарендра Моди прилетел на Украину, где встретился с президентом Владимиром Зеленским. Они обсудили варианты мирного урегулирования украинского конфликта.