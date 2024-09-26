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Песков: Россия не планирует наращивать свои ядерные арсеналы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не планирует наращивать свои ядерные арсеналы, сообщает ТАСС .

По данным представителя Кремля, на совещании Совета безопасности по ядерному сдерживанию речи о подобном не было. Песков отметил, что с такими заявлениями во время мероприятия никто не выступал.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял участие в заседании Совбеза по ядерному сдерживанию. Он рассказал об уточнении определения условий применения ядерного оружия.

Так, например, российский лидер отметил, что РФ рассмотрит ядерный удар в случае крупной воздушной атаки.