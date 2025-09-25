сегодня в 12:47

Песков: риторика США не идет вразрез с их желанием завершить конфликт на Украине

США сохраняют политическую волю к мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости .

По его словам, Россия видит разную риторику, которая идет из Вашингтона. Однако она все еще соответствует желанию администрации президента США Дональда Трампа урегулировать конфликт на Украине мирным путем.

Песков подчеркнул, что Москва также открыта для мирных переговоров по Украине.

«Россия продолжает быть открытой для выхода на трек мирных переговоров», — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ назвал хорошими отношения Трампа и российского лидера Владимира Путина. По его словам, Вашингтон видит открытость Москвы к процессу урегулирования украинского конфликта.

