Песков: РФ согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил согласие России на просьбу Вашингтона не наносить удары по Украине до 1 февраля, сообщает РИА Новости .

По его словам, такое решение поможет создать благоприятные условия для проведения переговоров. Песков подтвердил, что просьба воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля поступила лично от Трампа.

Ранее американский лидер заявил, что попросил своего российского коллегу Владимира Путина приостановить удары по Киеву и другим украинским городам на неделю из-за сильных холодов. По его словам, президент РФ согласился на его просьбу, что «стало неожиданным».

Между тем украинский президент Владимир Зеленский заявил о невозможности его встречи с Путиным в Москве. Также он добавил, что ВСУ не будут бить по российским энергообъектам, если Россия прекратит подобные удары со своей стороны.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.