Песков рассказал о запланированном международном звонке Путина
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин намерен провести международный телефонный разговор, который состоится в четверг, сообщает «Царьград».
Он отметил, что звонок запланирован на вторую половину дня и подробности станут известны позже.
В ходе общения с журналистами в Санкт-Петербурге накануне Путин обозначил свое намерение провести серию телефонных переговоров, добавил Песков.
Ранее пресс-секретарь президента говорил о том, что Россия и США продолжают общаться на тему обмена заключенными.