Песков рассказал о запланированном международном звонке Путина

сегодня в 15:01

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин намерен провести международный телефонный разговор, который состоится в четверг, сообщает «Царьград» .

Он отметил, что звонок запланирован на вторую половину дня и подробности станут известны позже.

В ходе общения с журналистами в Санкт-Петербурге накануне Путин обозначил свое намерение провести серию телефонных переговоров, добавил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента говорил о том, что Россия и США продолжают общаться на тему обмена заключенными.